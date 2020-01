France : Ganago aide Nice à vaincre Red Star en Coupe

En match comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, le club de Ligue 1, Nice, affrontait ce samedi son homologue de National 1, Red Star à l’Allianz Riviera en Côte d’Azur. L’international camerounais, Ganago, et les autres vedettes de ce club, à l’instar de Dolberg et Dante, étaient au départ de l’action.Een effet, la tâche s’avérait ardue pour le second du classement de National face au 11e de Ligue 1. Mais au final, le club audonien n’a toutefois pas à rougir de sa prestation.