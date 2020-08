Dijon : Ngouyamsa titulaire contre Angers SCO

Malheureusement pour les pensionnaires du Stade Gaston-Gérard, le but inscrit par Aurélien Scheidler, à la suite d’une frappe décochée par Glody Ngonda Muzinga et repoussée par Paul Bernardoni, a logiquement été refusé pour un hors-jeu de position (6e).

Le SCO a très vite répondu mais Wilfried Kanga a perdu son duel devant un Alfred Gomis impeccable (12e). Une action qui a marqué le début du temps fort angevin. Les Blanc-et-Noir ont finalement concrétisé leur domination en milieu de premier acte. Après un tir sur le montant signé Sada Thioub, Ismaël Traoré, en bon capitaine, a catapulté le cuir dans les filets du DFCO pour donner l’avantage à son équipe (0-1, 22e). Sonnés par cette ouverture du score, les Bourguignons ont eu besoin d’un gros quart d’heure pour relever la tête. Mais, une fois encore, la réussite n’était pas au rendez-vous. Ainsi, sur un très bon service déployé par Eric Junior Dina-Ebimbe, Jordan Marié, sur une frappe sans angle, a trouvé le montant de Paul Bernardoni (37e). Rageant pour les Dijonnais, qui ont rejoint les vestiaires avec un but de retard au tableau d’affichage et sans Glody Ngonda Muzinga, blessé et remplacé par Romain Amalfitano (45e+1).

Après la pause, Dijon est revenu avec de meilleures intentions, concrétisées par une égalisation très rapide signée Aurélien Scheidler, buteur sur un très bel enchaînement contrôle orienté et tir croisé. Une joie de courte durée pour le DFCO puisque, une nouvelle fois, la réalisation de l’ancien attaquant de l’US Orléans a été refusée pour un hors-jeu (49e). Contre le cours du jeu, les Angevins sont alors passés près du break, à l’heure de jeu, mais Angelo Fulgini a buté sur Alfred Gomis (61e). Le rythme de la partie est ensuite retombé malgré quelques poussées dijonnaises. Mais c’est encore une fois le SCO qui s’est procuré les meilleures opportunités. Sur l’une d’elles, initiée par un centre d’Enzo Ebosse, Farid El Melali n’a pas attrapé le cadre de la tête (80e). En toute fin de match, toujours de la tête, à la réception d’un centre de ce même Angelo Fulgini, Baptiste Santamaria n’a pas fait mieux que son coéquipier, voyant à son tour sa tentative fuir le but bourguignon (90e). Finalement, le score n’a plus évolué et le SCO Angers, solide, glane un premier succès mérité qui lui permet de s’installer provisoirement à la première place du classement.