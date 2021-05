Conceiçao : « Anguissa peut atteindre un niveau plus élevé »

Le sort s’acharne contre Fulham. Une fois encore, les Cottagers sont relégués en deuxième division anglaise. Ils ont donc fait l’ascension. Et ils ne peuvent pas en vouloir à André-Franck Zambo Anguissa. Le milieu de terrain international camerounais est l’une des rares satisfactions du club cette saison. Le Lion Indomptable a disputé 34 matchs en Premier League et offert 3 caviars. Il a été cette sentinelle qui cravache à la perte du ballon, se rend toujours disponible, et fait briller ses partenaires sans jamais montrer de signes d’essoufflement ou d’énervement.

Conceiçao : « Anguissa n’est pas un Messi ou Ronaldo »

Selon Whoscored, le natif de Yaoundé est resté sur une bonne moyenne en matière de tacles et d’interceptions réussies à chaque de Premier League. Au Cameroun, son entraîneur est ravi de le compter dans son effectif. « C’est un joueur de qualité, a confié Antonio Conceiçao dans des propos relayés par Actucameroun.com. Dans le football, le collectif est le plus important, il faut donc avoir des joueurs qui travaillent pour l’équipe. Et bien que Zambo Anguissa ne soit pas un Messi ou Ronaldo, c’est un joueur qui a beaucoup de capacité à influencer le match. Il apporte beaucoup de culture tactique et de rigueur à l’équipe ».

Seulement, le technicien pense que Zambo Anguissa ne serait pas à sa place à Fulham. Mais plutôt dans un plus grand club. « Il a une très bonne capacité de passe longue et courte, et est l’un de ces joueurs qui fait vibrer l’équipe sans nécessairement être la vedette. En tant qu’entraîneur et avec tout le respect que je dois à Fulham, que je sais être un grand club, Anguissa peut atteindre un niveau encore plus élevé », dixit Conceiçao.