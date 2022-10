Cela lui aura pris beaucoup de temps pour se remettre des émotions de sa première sélection avec les Lions Indomptables du Cameroun. Le jeune Bryan Mbeumo, qui a reçu en don un talent incommensurable, s’est remis dans le sens de la marche.

Ce samedi, son club Brentford FC recevait Wolverhampton dans le cadre de la 14e journée de la Premier League. Et comme souvent, l’international camerounais était aligné d’entrée. Wolves savait que pour tirer le maximum de cette rencontre, il fallait bloquer le plus possible la prise de vitesse des trois attaquants adverses. C’est ainsi que le jeu a été des plus hachés.

En réalité,ce match n’aura jamais vraiment démarré, à l’exception d’une période de deux minutes au début de la deuxième mi-temps qui a vu deux buts de qualité, sans rapport avec le reste du match.

La fiche de Brentford FC – Wolverhampton

Premier League Brentford 1 1 Wolves

Brentford prenait l’avantage cinq minutes après la reprise, Mee ajustant rapidement ses pieds pour reprendre en ciseaux un excellent centre de Bryan Mbeumo. Mais cet avantage n’a pas duré plus de 100 secondes. Rúben Neves a égalisé d’une belle frappe de l’intérieur de la surface.

Bryan Mbeumo aura été très en vue dans la rencontre. Il monte en puissance à l’approche de la Coupe du Monde Qatar 2022.