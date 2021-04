Belgique : Lamkel Ze ouvre la voie à Antwerp

Avec Martin Hongla titulaire et Frank Boya sur la touche, il a fallu ce but de Didier Lamkel Ze pour voir Antwerp renverser Genk (3-2) samedi, à l’occasion de la 34e et dernière journée du championnat régulier de Belgique. Menés 0-2 après 64 minutes de jeu, l’attaquant camerounais a réussi à prolonger l’espoir pour les siens en réduisant le score 3 minutes plus tard (1-2, 67e).

Un septième but pour le Lion Indomptable de 24 ans cette saison en championnat, mais surtout le déclencheur des misères du club adverse. Car après le Camerounais, Mbokani (90e) et Batubinsika (90e+2) ont eux-aussi trouver le chemin des filets. Vainqueur sur le fil, Antwerp conforte sa place de deuxième au classement, synonyme de qualification pour le tournoi qui va déterminer le champion.