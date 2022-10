Parti au FC Barcelone l’été dernier, l’attaquant Robert Lewandowski (34 ans, 15 matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) a laissé un grand vide au Bayern Munich. Pourtant, l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann, assure toutefois que son équipe s’en sort tout aussi bien offensivement.

« Je vois qu’il [Lewandowski] marque beaucoup de buts. Maintenant, nous avons connu un très bon début de saison sans lui, a fait remarquer le technicien en conférence de presse. Ensuite, il y a eu un petit passage à vide, nous avons raté quelques occasions. Les gens ont alors dit que, hypothétiquement, s’il avait été là, on aurait marqué des buts… À ce stade, je crois que nous avons marqué nettement plus de buts que l’année dernière et nous avons eu aussi beaucoup plus d’occasions de marquer ».

En effet, le Bayern Munich totalise 32 buts en onze journées de Bundesliga. Que ce soit le Sénégalais Sadio Mané (5 buts), l’Allemand Leroy Sané (5 buts) ou le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting (2 buts), tous les attaquants du club y ont contribué. Ce soir, le Rekordmeister se déplace au FC Barcelone, pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Malgré ses propos, Nagelsmann aurait certainement préféré avoir le Polonais Lewandowski dans son camp plutôt que dans l’équipe adverse.