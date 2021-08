Atlético Madrid F : Nchout Ajara dans le dur

Son dernier but remonte au 7 mars dernier. C’était lors du déplacement sur la pelouse du Bétis, dans le cadre de la 21e journée du championnat espagnol de football féminin. Ce soir-là, Nchout Njoya Ajara avait délivré une passe décisive et inscrit le dernier but de la victoire (0-4) de l’Atlético Madrid. Depuis, plus rien : aucun autre but en 16 matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Les jours se suivent et se ressemblent pour la Camerounaise (17 matchs et 2 buts en Primera Division la saison dernière).

Actuellement en préparation pour la prochaine saison, la situation de la buteuse vedette des Lionnes indomptables ne semble pas s’arranger. Le 8 août, son club a disputé un match amical contre le Milan AC (1-3) sans elle. Ce vendredi, Nchout Njoya Ajara a eu droit aux 15 dernières minutes du second match de préparation de son équipe, vainqueur de l’AS Rome (2-0). La Camerounaise n’a pas marqué. Son entraineur ferait mieux de lui donner plus de temps de jeu pour la remettre en confiance. Même si la concurrence semble très rude au sein de l’effectif du club vainqueur de la Super Coupe d’Espagne.