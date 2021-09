Arabie Saoudite : Léandre Tawamba puissance 2

Léandre Tawamba est en superbe forme et ça se voit. Cinq jours après son but contre Al Ahli (1-1), l’attaquant camerounais d’Al-Taawon a fait mieux ce vendredi soir, en inscrivant un doublé, lors de la réception d’Al-Raed (3-5), à l’occasion de la 5e journée de Premier League arabe. Aligné seul à la pointe dans un 4-2-3-1, le Lion indomptable a cravaché dur pour trouver le chemin des filets.

Après une première mi-temps dominée par l’équipe adverse, le joueur de 31 ans s’est montré à la 52e minute. L’ancien joueur du Partizan Belgrade égalise d’abord (1-1, 52e), puis permet à son club de mener 2 minutes plus tard (2-1, 54e). Son partenaire Luvannor inscrit même le but du 3-1 (57e). Mais leur équipe ne va pas pour autant s’imposer. Puisque Al Ghamdi (64e), Al Beshe (69e) et El Berkaoui (71e) faisaient à nouveau pencher la balance en faveur des visiteurs. Léandre Tawamba (6 buts en championnat cette saison) et ses coéquipiers s’inclinent 3-5 après avoir flirté avec la victoire.