Anguissa et Napoli jouent du ballon depuis le début de la saison européenne. Avec treize buts, Napoli est la meilleure attaque de la première moitié de la phase de poules. Il devance Manchester City (11) et le Bayern Munich (9). Tout dire de la machine offensive qui est ainsi lancée.

Cela ne s’arrête pas. Ces buts ne sont pas le fruit du hasard. C’est aussi l’équipe qui a tiré le plus au but (69 fois) devant City (66) et Liverpool (63), selon l’UEFA.

« J’ai vu le Napoli face à l’Ajax et je suis resté impressionné, a reconnu Pavel Nedved. Il est désormais le vice-président de la Juventus. Il s’exprimait à Sky Italia. Ils ont fait un grand match. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est leur façon de jouer. » « Je ne m’attendais pas à les avoir à un tel niveau, a quant à lui constaté Kalidou Koulibaly, désormais à Chelsea. Ils jouent vraiment bien et je suis content pour eux. Ils n’ont plus besoin de moi et cela me fait plaisir (…) Je ne vais rien dire pour la suite de la saison, parce que je sais qu’ils sont tous très superstitieux à Naples. »

Ce mercredi soir, avec une victoire, Napoli va se qualifier en huitième de finale, deux journées avant la fin de la phase de groupe. Avec un milieu de terrain talentuex et intelligent, il va falloir que Ajax se réinvente.

Déjà, les six buts encaissés au match aller vont être difficiles à évacuer. Le combat sera plus rude et différent. Il ne faut pas s’attendre à voir autant de but.

Spalletti, le coach de Napoli a des idées claires

Le coach Spalletti est convaincu que les joueurs de Napoli vont jouer « la qualification dans notre stade qui sera plein d’enthousiasme. Mais on sait aussi comment l’Ajax va réagir après le match à Amsterdam. Je répète qu’il faut l’interpréter comme une finale et qu’il faut y mettre toute la faim et la détermination pour aller chercher le succès sans jamais faire de calculs. Jusqu’à présent, cette façon de penser nous a apporté des résultats remarquables et nous ne devons pas changer notre attitude ».

» Il va falloir très bien commencer le challenge car on sait que l’attention et la bonne mentalité sont fondamentales dans ce type de compétition au niveau européen «

