Amical : Njie et le Dynamo commencent par une défaite

Le Dynamo Moscou a repris du service ce samedi. Clinton Njie et ses coéquipiers sont apparus logiquement un peu émoussés face au CFR Cluj, club en avance sur la préparation avec déjà trois matchs amicaux disputés. Lentement, mais sûrement, les Roumains se sont montrés plus entreprenants, avec notamment la volonté de jouer vite et juste.

Un constat qui s’est surtout vérifié dans les premières minutes du match jusqu’à l’ouverture du score de Billel Omrani (1-0, 40e). Titulaire dans le camps opposé, Clinton Njie n’a pas pu réagir. L’attaquant international camerounais a été remplacé à la pause. Et son club n’a pas été capable d’égaliser.