Aloys Fouda a joué son premier match avec SM Caen en Coupe de France contre Paris Saint-Germain

Discipliné défensivement autour de son système en 5-3-2, pouvant compter sur un Sullivan Péan dégageant de plus en plus d’assurance dans ses cages (52’, 64’, 89’) et dangereux sur ses rares opportunités comme en attestent ces deux frappes d’Aliou Traoré (5’) et de Jessy Pi (13’) dans le premier quart d’heure, le Stade Malherbe n’a pas à rougir de son élimination contre les Parisiens (1-0). Bien au contraire. A l’image de cette tentative d’Aloys Fouda détournée par Alessandro Florenzi (75’) ou de ce plat du pied de Caleb Zady Sery manquant la cible (85’), le club normand peut presque nourrir des regrets. Pour ce PSG au petit trot, il n’a suffi que d’une accélération de Neymar pour faire la différence ; le centre du Brésilien, piégeant Anthony Weber, étant propulsé au fond des filets par Moise Kean (49’). Une qualification pour les 1/16e de finale passant au second plan pour le club de la Capitale qui prie pour ne pas avoir perdu Neymar à une semaine de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions ; le capitaine brésilien du PSG étant sorti sur blessure à l’heure de jeu (58’).