Toko Ekambi : « Je peux jouer partout sur le terrain »

L’EUROPA LEAGUE

« Il y a de grosses équipes dans cette compétition. On est heureux de la jouer. On va donner le meilleur de nous-mêmes. On a pour ambition de gagner tous nos matches. On sait que ce sera un gros match aujourd’hui mais on est ambitieux. On ne changera pas notre ligne de conduite, peu importe l’adversaire ou la compétition. »

LES RANGERS ET L’IBROX STADIUM

« J’ai déjà joué contre Glasgow avec Villarreal. Je connais l’atmosphère ici. On sait que c’est chaud. Mais on connaît, on a aussi de très bons supporters dans un stade magnifique. Cela va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. On doit garder notre identité pour les mettre en difficulté. »

SON RÔLE SUR LE TERRAIN

« Je peux jouer partout sur le terrain, sur les côtés ou dans l’axe. A moi de m’adapter pour répondre à ce que le coach me demande. »

Avec Ol.fr