Ligue Europa : Toko Ekambi et Lyon peuvent nourrir des regrets

Un résultat positif. Mais l’Olympique Lyonnais aurait pu mieux faire. En déplacement ce jeudi sur le terrain de West Ham à l’occasion du match aller des quarts de finale de la Ligue Europa, les Gones et Karl Toko Ekambi ont concédé le nul (1-1) après avoir joué en supériorité numérique pendant plus de 45 minutes et tenté 22 tirs, pour 3 cadrés seulement.

De retour de maladie, Karl Toko Ekambi a fait son entrée en jeu à la 64e minute, juste avant l’égalisation lyonnaise signée Ndombele (1-1, 66e). Un match très plaisant à suivre avec énormément d’intensité et un ballon qui a filé d’un but à l’autre pendant près de 90 minutes. Après la grosse entame de l’OL, les débats se sont équilibrés jusqu’à la fin de partie durant laquelle l’OL a énormément poussé. En vain.

« Je ne suis pas satisfait du résultat, car on a joué une mi-temps à 11 contre 10, a lâché l’entraîneur lyonnais Peter Bosz. On a fait une bonne première période. On a bien réagi après avoir subi l’ouverture du score. L’atmosphère au Groupama Stadium va nous aider au match retour ». Ce sera le 14 avril prochain.