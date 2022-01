Antonio Conceiçao : « ramener une sixième étoile »

Tous les Camerounais semblent attendre la soirée du 6 février prochain pour un éventuel sacre camerounais dans cette CAN TotalEnergies 2021 au stade Paul Biya à Olembe. Est-ce pour vous une pression ou un avantage de jouer à domicile ?

En tant que sélectionneur des Lions Indomptables, j’ai toujours assumé mes responsabilités depuis mes débuts. Le fait de jouer la CAN TotalEnergies à domicile est une pression positive pour nous. Nous avons envie d’aller jusqu’au bout. Pour cela, il faudra travailler énormément et jouer match par match, étape par étape. Tout le peuple camerounais attend une victoire des Lions Indomptables qui restent le fanion du pays. L’histoire du Cameroun nous pousse à aller plus haut et plus loin, et de chercher à gagner et ramener une sixième étoile. Nous avons un long chemin devant nous pour aller jusqu’en finale, avec certainement des difficultés. A nous de nous faire plaisir, rester sur notre lancée, jouer notre football surtout que tous les matches sont difficiles.

Prochain adversaire du Cameroun, le Cap-Vert, ce lundi au stade Paul Biya d’Olembe. Les Capverdiens ont toujours posé des problèmes aux Lions Indomptables par le passé. Quelle sera votre stratégie pour réaliser la passe de 3 ?

Nous savons que l’équipe du Cap-Vert va nous poser des problèmes dans le jeu. C’est une équipe que nous connaissons assez bien, vu que nous les avions croisés lors des qualifications. Nous connaissons leurs points forts et leurs points faibles. Pour le moment, ce qui nous intéresse le plus, c’est la récupération des joueurs pour ainsi faire un bon match et réaliser un bon résultat dans cette phase de groupes.