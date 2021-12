Samuel Eto’o chez le Général Semengue, les championnats d’élite devraient recommencer

Les championnats du football professionnel camerounais devraient recommencer tout juste après la fin de la Coupe d’Afrique des Nations. C’est le délai que s’est accordé le nouvel exécutif de la fédération pour remettre les footballeurs en marche. À cause des incessants bras de fer entre la dernière administration et les clubs, Elite One et Elite Two n’ont jamais démarré. Et nos clubs en compétition africaine ont eu beaucoup de mal. L’exception de Coton Sport confirme la règle.