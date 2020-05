Fécafoot : comme en France, comme au Cameroun - arrêt des championnats

La Fédération Camerounaise de Football a décidé d’arrêter toutes les compétitions organisées sous son égide, ce qui correspond à tout ce qui est de l’activité du football au Cameroun. Le président de l’institution a fait parvenir un communiqué de presse qui relate des détails. PWD de Bamenda est déclaré Champion du Cameroun 2019-2020. Aucun club ne sera relégué ni en Elite One, ni en Elite Two. Le prochain championnat disposera de 20 clubs en Elite One.