Elite One - 18e journée : la bonne affaire de Stade Renard

Après la 17e journée de Elite Two qui s’est jouée mardi, c’était au tour de Elite One de prendre le devant de la scène sur l’ensemble du territoire national. Et comme prévu, l’après-midi a donné espoir a plusieurs clubs de garder l’espoir. C’est le cas pour Union de Douala, englué dans la spirale des défaites, qui a recolté une rare victoire à Yaoundé sur le terrain de Dragon après un doublé de son homme à tout faire, Samuel Nlend. Stade Renard fait un bond au classement, passant de 17e à 11e après sa victoire contre Yong Sport.