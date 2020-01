Championnats pro : retour sur les terrains dès mardi

Les clubs des deux championnats d’élite du Cameroun vont reprendre le chemin des terrains dès ce mardi après avoir menacé de ne plus participer aux championnats tant et aussi longtemps que les subventions que l’État leur a promis n’étaient pas rapidement soldées. Après la réunion de vendredi entre le Comité technique Transitoire qui gère les Ligues et le Syndicat des Clubs d’Élite du Cameroun, les parties en sont venues à une entente.