Braquage de l’autobus qui transportait joueurs et staff de Dragon de Yaoundé

C’est en pleine ville de Bamenda que l’autobus ayant à son bord l’équipe de Dragon de Yaoundé a été attaqué par trois suspects pratiquement à l’entrée du Stade. En plus des joueurs, on y notait la présence du staff technique et administratif, conduit par le président du club. Tout le monde aurait été dépouillé de son téléphone portable, et de l’argent cash dont il disposait. Cet incident traduit l’insécurité qui règne dans cette ville. Il y a un an, dans la même ville, c’est le Manager de Yong Sport Academy qui avait été kidnappé.