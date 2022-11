Vendredi à Abu Dhabi dans la tanière des Lions indomptables

Il étaient cinq ce vendredi présents dans la tanière des Lions pour le jour 1′ de la préparation pour le mondial. Aboubakar Vincent, Fai Collins, Souaibou Marou, Jerôme Ngom, Devis Epassy wui étaient à bord de l’avion affrêté, ont touché la réalité de la chaleur du moyen-orient.

Arrivée aux premières heures de ce vendredi à Abu-Dhabi pour préparer son dernier stage préparatoire avant la compétition, la première vague de la délégation sportive camerounaise a pris ses quartiers dans le luxueux Park Rotana, hôtel 5 étoiles doté de toutes les commodités nécessaires pour une bonne mise au vert d’une équipe nationale.

Après le faste, la solennité et le bling bling du 10 novembre qui ont accompagné Rigobert Song et toute la délégation, en attendant l’arrivée des 21 autres joueurs, le travail a repris au petit trot ce soir en indoor. Il était 18h à Abu-Dhabi et 15h à Yaoundé, lorsque les encadreurs et les 5 joueurs présents se sont entraînés dans la salle de sports ultra moderne de la tanière des Lions. Une séance de 45 minutes axée sur le réveil musculaire et des exercices de fitness, en attendant une séquence plus poussée ce samedi en milieu d’après midi.