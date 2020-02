Un milliard de dollars pour doter chaque pays africain d’un stade aux normes FIFA

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a beaucoup mis l’accent sur le développement des infrastructures footballistiques en Afrique, lors du Séminaire de développement des compétitions et de l’infrastructure en Afrique, tenu samedi au centre Mohammed VI du football à Maâmora.

Il a proposé aux 54 présidents des fédérations africaines de contribuer à l’équipement de leurs pays respectifs en stade répondant aux normes de la FIFA, sinon des centres de formation de haut niveau pour les pays disposant de stade modernes. « La FIFA et la CAF réuniront un panel de partenaires et un fond minimum de 1 milliard de dollars américains pour réaliser des investissements en infrastructures solides et durables en Afrique, à partir desquels la FIFA s’assurera que ce financement est géré via des procédures comptables transparentes. Nous élaborons donc une proposition visant à mobiliser 1 milliard USD pour construire au moins un stade de haut niveau dans les pays de chacune des 54 fédérations membres de la FIFA et de la CAF. Dans les pays où il y a déjà au moins un très bon stade, les investissements peuvent se faire dans d’autres infrastructures, comme ce somptueux centre Mohammed VI du football à Rabat » a expliqué Gianni Infantino samedi, tout en soulignant que cette procédure n’est pas obligataire pour les fédérations africaines.

Plusieurs représentants de banques africaines et d’autres organismes de financements étaient présents samedi au centre Mohammed VI du football, afin d’étudier avec les responsables du football africain la faisabilité de la proposition de la FIFA. Les échos après les work-shops étaient globalement favorables pour cette proposition.