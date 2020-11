Turquie : comme en sélection, comme en club pour Aboubakar Vincent

Peut-être qu’il revient à sa meilleure forme, mais on peut dire que l’international camerounais vit l’une de ses meilleures séquences offensives depuis plusieurs années. Non épargné par les blessures depuis plusieurs saisons, Aboubakar Vincent a recommencé à inscrire des buts. En sélection national la semaine dernière, il aura inscrit trois buts en deux matchs. Et ce samedi en club dans l’un des plus gros derby d’Istanbul contre Basaksehir, il s’inscrira aussi à la marque pour son deuxième but en championnat cette saison.