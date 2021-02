Transformation : Le Stade de la Réunification de Douala avant 2018 et en 2021

Le regard sur les infrastructures sportives au Cameroun, pour être précis, celles du football est désormais plus positif. On peut tout de même déplorer que ce soit seulement quelques grandes villes qui ont bénéficiées des retombées des compétitions internationales. Au littoral, la seule mégapole de Douala a vu pousser d’un peu partout des stades de jeu et d’entraînement alors que les autres auraient à tous le moins pu se voir installer ne serait-ce que des terrains d’entraînement. Édéa n’est distante de Douala que de 40 kilomètres.