Après une association de cinq ans ponctuée de quatre championnat Suisse, une victoire en coupe, deux apparitions en Ligue des champions et bien d’autres grands succès, Nicolas Moumi Ngamaleu quitte les Young Boys et s’installe au Dynamo Moscou. Son nouveau club occupe la cinquième place de la Premier League russe après huit journées(quatre victoires et quatre matchs nul).

Moumi Ngamaleu, 28 ans, a rejoint Young Boys en août 2017 en provenance du club de première division autrichienne Altach. Il va jouer un rôle majeur dans leurs nombreux succès de ces dernières années. L’international camerounais, 40 sélections, aura inscrit 40 buts et offert 42 passes décisives pour YB.

Pour la saison en cours, il a fait 12 apparitions pour l’équipe de l’entraîneur Raphael Wicky (1 but, 1 passe décisive).

Le contrat de Moumi Ngamaleu avec YB aurait expiré à la fin de cette saison. Il a signé un contrat de plusieurs années avec le Dynamo Moscou.

Moumi Ngamaleu au Dynamo Moscou, les temps forts de son passage à Berne

Moumi Ngamaleu au DInamo. La vidéo d’au revoir de Young Boys de Berne

Le directeur sportif Steve von Bergen affirme que Nicolas Moumi Ngamaleu a activement contribué à écrire l’histoire de YB. « Nous lui devons une grande dette de gratitude. Avec son style de jeu, il a réussi à captiver les gens. Son nom sera toujours associé à une ère YB exceptionnellement réussie », a déclaré Von Bergen.

Nicolas Moumi Ngamaleu explique que dire au revoir à YB n’est pas facile pour lui. « Je me suis senti extrêmement à l’aise chez YB au cours des cinq dernières années et j’aurai toujours de bons souvenirs de cette époque. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à vivre ces émotions et ces succès incroyables. Maintenant, je ne suis plus un joueur du club. Mais je suis un fan de YB, et j’ai hâte de vivre la nouvelle aventure au Dynamo Moscou. »