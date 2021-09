Tournoi Aïcha Buhari : les Lionnes trébuchent d’entrée

Les Lionnes indomptables ont joué avec le feu et se sont brûlées les griffes. Au terme d’un match maîtrisé, Gabrielle Aboudi Onguéné et ses coéquipières se sont inclinées devant le Maroc (1-0), en concédant un but en fin de rencontre. Une sortie manquée pour des Camerounais les qui avaient pourtant la victoire à portée de main. « Nous tenons à féliciter le Maroc. Elles ont eu une occasion et ont marqué. Nous n’allons pas venir tirer sur l’arbitre ou le coach. Il faut être professionnel et fair-play. Nous acceptons notre défaite et préparons notre prochain match », a réagi la capitaine des Lionnes, Gabrielle Aboudi Onguéné.