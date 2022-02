Stats, exploits et histoire de la CAN

Depuis ses débuts en Coupe d’Afrique des Nations en 2015, Sadio Mané est le joueur le plus décisif sur la période dans la compétition (11 – 8 buts, 3 assistances).

Le Senegal a inscrit huit buts lors de leur trois derniers match après n’avoir marqué qu’un seul lors des trois matchs de la phase de groupe.

1-0 contre Zimbabwe

0-0 contre Guinée

0-0 contre Malawi

2-0 contre Cap Vert

3-1 contre Guinée Équatoriale

3-1 contre Burkina Faso

Le Sénégal a marqué neuf (09) buts lors d’une édition de Coupe d’Afrique des Nations, CAN, pour la première fois de son histoire.

Cela a pris 70 minutes pour rugir, mais #TeamSenegal, et Sadio Mane, ont démontré leur classe et leur qualité de finition en se qualifiant pour une deuxième finale de CAN consécutive.

