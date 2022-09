Près de 24 heures après la défaite face à l’Ouzbékistan (2-0) vendredi, Rigobert Song et ses hommes se sont remis au travail. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers se sont montrés appliqués au travail et déterminés à améliorer leur jeu. Mais ils ont dû quitter Séoul, le temps de quelques minutes en bus.

Après la défaite 2-0 contre l’Ouzbékistan, les Lions indomptables veulent rectifier le tir le 27!septembre contre la Corée du Sud. Pour ce second match amical, préparatif pour la Coupe du monde au Qatar, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont repris le chemin de l’entraînement ce samedi sur le terrain du centre technique de la Fédération Sud-Coréenne de Football à Séoul.

Les hommes de Rigobert Song « se sont ardemment appliqués à la tâche, suivant et appliquant à la règle tous les exercices auxquels le staff technique les a soumis, sous le regard du président de la Fécafoot [Samuel Eto’o] et de sa suite », rapporte le service de communication de la Fédération.

Au menu de la séance, décrassage pour les titulaires de la veille et opposition pour les autres. « Au terme des 90 minutes qu’aura duré cette séance, joueurs et encadreurs sont répartis dans leur camp de base en se promettant de faire encore mieux demain lors de la prochaine session », poursuit la Fécafoot.