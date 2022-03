Sébastien Migné : « avec Rigobert Song, on aura un management à l’Anglaise  (...)

Il a connu le Cameroun il y a des années grâce à son mentor, Claude Le Roy. Et dans les jours qui viennent, il va y vivre, au moins le temps de préparer les barrages de la Coupe du monde 2022. Nommé au poste d’entraîneur adjint de l’équipe nationale du Cameroun, Sébastien Migné reconnaît n’avoir pas trop réfléchi face à l’offre. « Quand deux légendes comme Song et le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o vous appellent, vous ne pouvez que prendre leur requête en considération et accepter de partir pour cette nouvelle aventure. Claude Le Roy a été un guide pour moi », a indiqué le technicien français dans un entretien avec Mondial Sport sur RFI.

« Avec Rigobert Song dit-il, on aura un management un peu à l’Anglaise avec un manager qui sera Rigobert [Song] et un responsable de tout ce qui est animation autour de l’entraînement et du staff en l’occurrence ma personne ». Pour la double confrontation avec l’Algérie le 25 mars à Douala et le 29 au stade Mustapha Tchaker de Blida, Migné a déjà sa petite idée. « Avec mon staff dit-il encore, on va arriver dans la semaine à Yaoundé. Ensuite on sera 24h/24 focus sur les deux matchs qui arrivent puis on aura le temps de se projeter sur le football local puisque je crois qu’il y a de forces vives surtout que le championnat va reprendre bientôt. Ce ne sera pas simple contre l’Algérie, mais quand on est le Cameroun on peut estimer qu’on a au moins autant de chances que notre adversaire direct ».