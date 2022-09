La fédération camerounaise de football connaîtra t-elle jamais une paix durable ? Elle s’est mise dans de beaux draps. Et on savait que ce n’était qu’une question de temps avant que la FIFA ne réagisse aux différentes modifications des statuts de la dernière assemblée générale. La résurgence des conflits FIFA – Fécafoot et désormais actée.

C’est que la FIFA prend très au sérieux ses textes. Et chaque association doit avoir ses statuts et règlements conformes à ses statuts standard. C’est pourquoi l’instance s’assure de recevoir une copie des changements avant chaque modification des textes fondateurs. Si c’était si facile à faire, les deux derniers Comités de Normalisation au Cameroun auraient pris moins d’un mois.

Tout est en effet consigné dans le Règlement d’Application des Statuts de la FIFA. En son paragraphe 14, Obligations des associations membres, au point 1., il est stipulé que « les associations membres ont les obligations suivantes : f) ratifier des statuts conformes aux exigences des Statuts Standards de la FIFA ;

Tels qu’expliqués, dans les Statuts Standard de la Fifa,

Les statuts d’une association en constituent le squelette, régissant à la fois ses activités et son organisation. Par ailleurs, une association doit s’assurer que ses statuts soient pleinement conformes aux dispositions prévues par les Statuts de la FIFA. La FIFA a donc décidé en 2001 de rédiger des Statuts Standard et a ainsi lancé une large politique de modernisation des statuts de ses membres en améliorant la gestion du football dans chaque pays ainsi qu’en renforçant les principes contenus dans les Statuts de la FIFA. Il s’est avéré nécessaire, en vertu des nouveaux Statuts de la FIFA, entrés en vigueur au 1er janvier 2004 et comprenant divers nouveaux articles, contenus et principes, de réviser les Statuts Standard de la FIFA et de s’assurer de l’intégration de ce nouveau contenu dans les statuts des membres. Dans ce contexte, la FIFA a commencé à analyser les actuels statuts de ses membres afin d’identifier les éventuelles divergences. Le résultat de cette évaluation ainsi que notre expérience acquise préalablement en matière d’application des anciens Statuts Standard de la FIFA nous ont permis d’améliorer le présent document afin de clarifier sa structure et d’en faciliter sa consultation. Les Statuts Standard contiennent toutes les dispositions qui devraient figurer dans des textes constitutifs dignes de ce nom. Par conséquent, nous invitons vivement les associations à examiner très attentivement les présents Statuts et à incorporer dans leurs propres statuts l’ensemble des articles et principes prévus par les Statuts Standard – pour leur bien, pour le bien du football. Préambule Statuts Standard de la FIFA pour les Associations membres

Sans ce contrôle stricte de la FIFA, des dérives grossières prendront place et mettront à mal certaines associations. Des règnes sans fin se mettront en place tels que les 21 ans sur lesquels veux s’assoir Samuel Eto’o Fils.

La FIFA veut donc toucher du doigt les modifications apportées aux Statuts de la Fécafoot.

Et cette disposition de prorogation du mandat du Président dérange. Elle viole l’article 32 des Statuts Standard qui indique que le mandat de 4 ans n’est en aucun cas négociable. On ne voit pas comment sans perdre la face, l’exécutif va rebrousser chemin au vu de la médiatisation des changements.

Il y a aussi ce point sur les condamnations qui devrait accabler Samuel Eto’o Fils et la Fécafoot. Condamné en Espagne pour une peine privative de liberté de 22 mois, conformement aux Statuts en vigueur de la fédération, l’ex-attaquant des Lions devait démissionner de son poste. Au lieu de cela, à la manière des dictateurs africains, il a fait tripatouillé les textes. Il a ainsi fait passer son mandat de 4 à 7 ans, puis a fait voter la retroaction de cette décision.

Encadré des juristes tels que Nkou Mvondo, qui a longtemps contesté les tripatouillages au TAS, Eto’o surprend. Était-ce donc uniquement l’envie de remplacer ceux qui étaient en place qui le motivait ? Admirait-il Iya Mohammed, Tombi A Roko, Seidou Mbombo Njoya au point de vouloir s’assoir sur sur leur fauteuil ?

Selon le lanceur d’alerte Boris Bertolt, la FIFA aurait envoyé un courrier à la FECAFOOT pour avoir une copie des nouveaux statuts ainsi qu’une note qui accompagne les articles modifiés et les raisons des modifications.

Personne n’a jusqu’ici vu une copie de ce document. On voit poindre à l’horizon le sempiternel combat FIFA – Fécafoot