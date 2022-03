Russie : Clinton Njié et Didier Lamkel peuvent rompre leur contrat

La situation de guerre en Europe préoccupe les organisations internationales. Avec la série de sanctions contre la Russie et la situation sécuritaire qui pourrait rapidement se détériorer, puis la guerre en Ukraine, la Fifa a ouvert une fenêtre de transfert temporaire pour les joueurs et entraîneurs étrangers qui évoluent dans les clubs des deux pays. Cela concerne au moins deux camerounais, Clinton Mua Njié et Didier Lamkel Zé.