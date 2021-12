Rigobert Song : « Samuel Eto’o est la personne idéale »

« La candidature de mon jeune frère Samuel à la présidence de la Fédération, mérite qu’on lui donne sa chance, qu’on lui accorde une opportunité. Je pense qu’aujourd’hui, Samuel Eto’o est la personne idéale », a formulé Rigobert Song au cours d’une récente visite à Garoua dans le Nord. S’il a décidé de lui apporter son soutien, c’est non seulement parce qu’après tout Eto’o reste son « coéquipier ». « Quand on jouait au football, on n’avait jamais laissé un coéquipier en difficulté. Nous avons mis longtemps dans le football, on a appris, on a gagné en expérience. Nous avons le devoir de remettre à nos jeunes frères, ce que nos aînés nous ont donné. Qui mieux que Samuel Eto’o pour le faire ? Il a cette capacité, il a vécu longtemps dans le football, il a tout appris », a poursuivi l’ancien capitaine des Lions.