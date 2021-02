Rigobert Song programme son jubilé

Il est le capitaine qui a eu la eu la plus longue longévité dans l’histoire des lions Indomptables du Cameroun. Seule la relation entre Claude LeGuen et Samuel Eto’o aura raison de son brassard de capitaine en 2009 lors de la qualification pour la Coupe du Monde 2010 organisée en Afrique du Sud. Qu’à cela ne tienne, il aura mis son honneur en berne pour défendre jusqu’au bout les couleurs de la nation malgré une campagne des plus foireuses.