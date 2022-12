Quelques heures après la fuite d’une vidéo dans laquelle il échange avec une connaissance sur les raisons de la mise à l’exclusion d’André Onana du Mondial, le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun a publié sur Facebook, une mise au point.

La mise au point de Rigobert Song

« Depuis les premières heures du jeudi 8 décembre 2022, une vidéo amateur d’un peu plus de 90 secondes a inondé la toile et est devenue virale en l’espace de quelques minutes. Dans l’extrait filmé hier à mon insu à mon domicile par une tierce personne venue accompagner mon frère ainé, j’entretiens ce dernier, qui voulait avoir plus de précisions sur la mise à l’écart du gardien titulaire des Lions Indomptables Officiel à la coupe du monde FIFA Qatar 2022 à la veille de la rencontre du 28 novembre dernier contre la Serbie.

J’étais loin de m’imaginer que mon interlocuteur et moi étions filmés à des fins inavouées par la tierce personne qui se trouvait à bonne distance de nous dans mon bureau.

Face au tollé général que la diffusion de cette conversation supposée privée a prise sur la toile, il en ressort inéluctablement que sa mise en scène et sa communication à la masse avaient pour desseins finaux: la violation de mon intimité et l’atteinte à mon honorabilité en tant que Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, sur une situation ponctuelle qui m’a contraint à prendre une importante décision dans l’intérêt du groupe en pleine compétition.

Tout en condamnant et en me réservant le droit de poursuivre par voie légale l’auteur de cet acte odieux, je réitère mon attachement indéfectible au label Lions Indomptables et au respect des valeurs et des principes qui en sont les leviers.

Rigobert Song Bahanag

Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables ».