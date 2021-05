Rennes : les confessions de Nyamsi sur son avenir

Arrivé au Stade Rennais en 2003, Gerzino Nyamsi est sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2024. Soit trois années encore à passer chez les Stadistes. Ou pas. Relégué au poste de N°3 en défense centrale, le Camerounais de 24 ans ne ferme pas la porte à un départ. « Je pense que tout vient à point à qui sait attendre. Et que à force de travailler, je sais que j’aurais ma place de titulaire que ça soit ici ou ailleurs, où je ne sais pas mais je sais que ça va arriver », a-t-il lâché.

Depuis le début de la saison 2020-2021, le natif de Saint-Brieuc (France) a pris part à 15 matches toutes compétitions confondues. En Ligue 1, le colosse d’1,95m a livré 12 rencontres dont une comme titulaire, et inscrit un but. C’est beaucoup mieux que les quatre saisons précédentes, mais insuffisant pour le Camerounais. « Sachant que j’ai débuté la saison avec une blessure où je loupe environ deux mois au départ dit)il, je pense que j’ai vraiment manqué la possibilité de jouer. J’ai en effet plus joué cette année que les précédentes, mais je pense que j’aurais pu jouer encore plus. J’aspirais, en tout cas, à jouer plus ». Mais rien n’est vraiment acquis dans une équipe de football. « Après, il y a le coach qui fait des choix, avoue-t-il. Mais ça reste une bonne saison par rapport à ce que j’ai fait. Même si ce n’est qu’une quinzaine de matches et pas autant que je voudrais, j’ai quand même joué en Ligue des champions (la double confrontation contre Chelsea). Avoir vécu ça et pouvoir jouer avec le Stade Rennais, j’en suis vraiment très satisfait ».

