PSG : les mots forts de Samuel Eto’o sur Kylian Mbappé

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 7 matchs et 4 buts en L1 cette saison) incarne l’avenir du football. Et pour Samuel Eto’o, l’international français a même tout pour assurer la relève après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.