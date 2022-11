Pour JA Bell, le Sénégal a une réelle chance

Le pays champion d’Afrique 2021 a une réelle opportunité de sortir de son groupe selon JA Bell. Favorisé par le tirage qui l’a placé dans le groupe du pays organisateur, c’est son classement FIFA qui a conditionné ce tirage. L’ancien gardien des Lions Indomptables explique:

Le Sénégal a de l’avantage du groupe. Il est dans le groupe du Qatar ça veut dire que le Sénégal va lutter à à 3 pour 2 places et on pourrait même dire à 2 et demi parce que l’équateur aussi est classé après le Sénégal. Donc le Sénégal, maintenant pour être totalement rationnel, ce n’est pas un positionnement offert par tirage au sort. Si le Qatar a été offert au Sénégal par tirage au sort, ce tirage au sort lui-même n’est pas un hasard en ce sens que ce sont les performances du Sénégal qui lui ont permis d’être placé de telle manière qu’il puisse tomber avec le Qatar. Mais ce chapeau, on ne vous l’octroie pas. C’est votre belle performance qui vous place à ce niveau-là. Et donc le Sénégal est bien placé pour espérer aller au 2e tour.