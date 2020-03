Pascal Abunde : « Nous devons mettre les joueurs à l’aise »

Le football s’est arrêté depuis quelques semaines. Comment le vivez-vous ?

C’est une situation extrêmement compliquée. C’est un cas de force majeure. Nous n’y étions pas préparé, personne ne s’attendait à une telle chose. Surtout que pour nous, PWD de Bamenda, ça arrive à une période où nous étions sur une bonne lancée sur le plan sportif. C’est une situation embarrassante, mais pour tout le monde.

Comment gérer le confinement des joueurs ?

Nous essayons de le faire. Déjà, nous avons arrêté les entraînements et nous avons libérer les joueurs. On pensait que la situation actuelle n’allait pas durer. On envisageait deux semaines, voire moins. Mais tel que c’est parti, on ne va pas jouer tout de suite. Les clubs devraient tout faire pour que les joueurs soient à l’aise. Ça passe par leurs salaires et primes. Mais comment va-t-on faire quand ils ne jouent pas ? Quand ils ne s’entraînent pas ? Nous devons trouver la solution pour que cette situation ne soit que temporaire.

On voit que même en Europe, les clubs et ligues ont du mal à s’entendre. Peut-on envisager une saison blanche ?

Nous n’en sommes pas là. Et ce n’est de toute façon pas notre souhait. Surtout que le championnat s’arrête au moment où nous sommes premiers. Nous avons l’opportunité d’être champion pour la première fois, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire. S’il y a saison blanche, ça va être un maximum de pertes. Toutes les dépenses qu’on a effectuées, et au finish, il n’y aurait même pas la possibilité de disputer cet objectif jusqu’à la fin ? C’est un scénario non envisagé. Nous attendons d’abord le travail sur les voies de sortie. Attendons le retour des choses à la normale pour voir les options possibles.

