Osimhen, Gervinho, Ziyech… ces stars qui vont manquer la CAN 2021

Coup dur pour la sélection nationale du Nigeria. Arrivés sur la troisième marche du podium lors de la précédente Coupe d’Afrique des Nations, les Supers Eagle sont privés de deux stars. D’abord, Victor Osimhen. Testé positif au Covid-19, l’attaquant de 23 ans a indiqué à son sélectionneur qu’il ne participerait finalement pas à la compétition cette année au Cameroun.

Henry Onyekuru, attaquant de l’Olympiakos, le remplace, comme annoncé par la Fédération vendredi matin. Mais ce n’est pas la seule défection enregistrée côté Nigeria. Odion Ighalo, joueur d’Al-Shabab n’a pas été libéré par son club. L’écurie saoudienne dit n’avoir pas reçu la demande de libérer le joueur dans les délais. L’attaquant nigérian ne disputera donc pas la CAN 2021 aux côtés de ses coéquipiers.

L’Algérie va défendre son titre sans Andy Delort. L’attaquant de Nice a reconnu vouloir faire une pause d’un an avec l’équipe Algérienne. Le champion d’Afrique 2019 préfère officiellement se concentrer sur son club français que de défendre le titre des Fennecs au Cameroun. Autres défections, celles des Ivoiriens Gervinho et Sylvain Gbohouo. Si le premier est blessé depuis des mois, le second lui, est suspendu en raison d’une affaire de dopage. Le gardien des Eléphants n’a pas échappé au contrôle de la Commission de discipline de la FIFA. Patrice Beaumelle devra donc composer sans son portier numéro un.

Un autre joueur qui va manquer à son équipe, c’est Hakim Ziyech. Joueur clé de la sélection marocaine, l’attaquant de Chelsea n’a pas été convoqué pour la compétition. Krépin Diatta lui aussi n’a pas été convoqué avec les Lions de la Teranga. Et c’est logique. L’attaquant sénégalais de l’AS Monaco est forfait pour cause de blessure. Opéré d’une lésion du ligament antérieur du genou gauche, le joueur de 22 ans ne rejouera plus cette saison sous le maillot du club de la Principauté.