MTN Elite One : PWD de Bamenda prend l’ascenseur

Avec Fovu de Baham tombeur de Renaissance (1-0), PWD de Bamenda a réalisé la meilleure performance des matchs de la sixième journée du championnat MTN Elite One disputés mercredi soir. Pour son retour au Centenary Stadium de Limbe, le club vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun s’est facilement imposé devant Yaoundé FC (3-1). Un but contre son camp de John Efufa et des réalisations de John Paul Ngong et Brillant Awamukalla ont suffi pour faire la différence.

Grâce à ce succès, les Abakwa Boys s’installent à la deuxième place du classement dans le groupe B. L’équipe phare de Bamenda qui remporte une seconde victoire d’affilée totalise désormais 11 points, soit 5 de moins que le leader Eding Sport tenu en échec par Bamboutos de Mbouda (1-1). Notons qu’en fermeture de cette sixième journée, Coton Sport de Garoua affronte New Stars de Douala ce jeudi.

Résultats de la 6e journée

Avion 0-0 Dragon

Fovu 1-0 Renaissance

Yafoot 1-3 PWD

Apejes 0-0 Young Sport

Eding 1-1 Bamboutos

Les Astres 1-0 Fauve Azur

Fortuna 0-0 Racing

UMS 0-0 OFTA