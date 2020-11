Mozambique - Cameroun : les grands moments du match en vidéo

🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 :

🇲🇿 Mozambique 0-2 Cameroon 🇨🇲

The Indomitable Lions secure a 2-0 win in an exhilarating game ! 🤩#MOZCMR | #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/PRffr45gg3

— CAF (@CAF_Online) November 16, 2020