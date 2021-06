Mosengo-Omba : « avoir au Cameroun la meilleure CAN jamais organisée  (...)

« J’ai eu des réunions de travail avec le ministre des Sports et le 4e vice-président de la CAF. Réunions très encourageantes parce que le président de la CAF, Patrice Motsepe, et le Comité exécutif sont satisfaits du travail d’organisation pour qu’on puisse avoir au Cameroun la meilleure CAN jamais organisée. Le travail avance très bien. Bien sûr, rien n’est parfait. Il y a quelques réglages à faire et nous sommes venus parler de ça. Nous venons même d’ouvrir les bureaux de la CAF. Cela marque les bonnes relations entre les autorités publiques, la Fécafoot et la CAF.

Ça montre qu’on veut vraiment aller de l’avant tous ensemble. J’ai visité le stade d’Olembe qui est au niveau de la Coupe du monde. Je voudrais remercier le président de la République et son peuple car ils ont consenti des efforts énormes. Ces efforts ne sont pas seulement pour les Camerounais mais pour toute l’Afrique. Nous devons parler de ces infrastructures. Et vous allez voir que pendant la CAN, ce sera une fierté pas seulement au niveau de l’Afrique, mais aussi du monde parce que la qualité des infrastructures est incroyable. Magnifique ».