Transféré à Estoril cet été, James Léa Siliki espère pouvoir gagner du temps de jeu. Enfin, suffisamment pour croire en une chance de disputer la Coupe du monde au Qatar avec la sélection nationale du Cameroun.

Présent à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) cette année, James Léa Siliki n’a pas vraiment confirmé. Après quatre matchs et un penalty manqué face à l’Egypte en demi-finale, le milieu de terrain de 26 ans n’a plus été sélectionné avec le Cameroun. Et pourtant, le natif de Sarcelles veut croire qu’il est encore possible pour lui de convaincre le nouveau staff technique des Lions indomptables.

« La Coupe du monde a eu une influence sur mon choix »

C’est ce qui explique en tout cas son transfert à Estoril cet été. « Pour être sélectionnable, il faut être très performant en club. Et arriver dans un club tôt pour pouvoir se retrouver, enchaîner les minutes et être décisif c’est quelque chose qui peut te permettre de retrouver la sélection et défendre les couleurs de ton pays », a déclaré Léa Siliki dans une interview avec Goal.

L’ancien joueur de Guingamp et de Rennes rêve de disputer la Coupe du monde en novembre prochain au Qatar. « La Coupe du monde a eu une influence sur mon choix », assure-t-il. En signant à Estoril, l’international camerounais veut donc gagner du temps de jeu et s’imposer comme atout sur lequel Rigobert Song pourrait compter pour le Qatar. Même si, en ce début de saison, il tarde à se faire une place au sein de l’effectif de Nelson Veríssimo.

« Je suis arrivé avec du retard physique »

Le Camerounais (7 matchs de championnat joués et 1 but marqué cette saison) a été titulaire une seule fois, le 19 août face à Rio Ave (2-2). Depuis, son entraineur ne l’a plus aligné dans son onze entrant. « Mon temps de jeu tend à croître, espère-t-il. Après est-ce que c’est suffisant ou pas ? Je ne sais pas. Mais il tend à croître parce que je suis arrivé avec du retard physique donc forcément en ayant eu peu de séances collectives, en découvrant un nouveau pays, un nouvel effectif, il fallait s’intégrer, comprendre ce que le coach demandait tactiquement ».