Mondial 2022 : Brésil, un buteur de la Seleção incertain

Si l’information se confirme, les supporters camerounais devraient exulter. En effet, l’un des buteurs vedettes de l’équipe nationale du Brésil est incertain pour la phase finale de la Coupe du monde 2022.

Le Cameroun va affronter le Brésil en phase de groupes de la Coupe du monde prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Alors que l’équipe de Rigobert Song est encore loin de transpirer la sérénité, le sort pourrait finalement jouer en sa faveur. En effet, l’un des buteurs et joueurs clés de la Seleção pourrait manquer la compétition. Il s’agit de Richarlison.

Touché au mollet lors de la victoire de Tottenham contre Everton (2-0) samedi en Premier League, le joueur de 25 ans (13 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) est incertain pour la Coupe du monde. En zone mixte, l’attaquant brésilien n’a pu retenir ses larmes en évoquant sa blessure et le risque de manquer le Mondial avec la sélection du Brésil.

« C’est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve. On se prépare et on travaille tous les jours pour que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant, je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J’ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j’espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar », a confié l’Auriverde à ESPN.