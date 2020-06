Médias : Ernest Obama, un intime de Samuel Eto’o, humilié par son patron, en détention provisoire

Dans son livre « Tout est pardonné », il a expliqué ce qu’il a appelé la cabale ourdie contre Samuel Eto’o. Jean Pierre Amougou Belinga son patron et fondateur du groupe l’Anecdote, signait la postface de ce livre qui ciblait pêle-mêle les journalistes, les médias, les coéquipiers de l’époque, Rigobert Song Bahanag et Geremi Njitap et même une des ex-compagnes de Eto’o, Nathalie Koah.

Plusieurs dossiers chauds du football camerounais y sont aussi évoqués : l’affaire du capitanat en 2009, le drapeau, les traîtres de 2010, le mondial Brésil 2014, l’affaire Stéphane Mbia en rapport avec la Turquie et Boko Haram, l’« appel du peuple » qui souhaite le retour de Samuel Eto’o en sélection nationale, les rapport de Eto’o avec le clan Iya Mohammed.

Aussi lors de la Présidentielle de 2018, c’est au micro de Ernest Obama que Samuel Eto’o a fait une incursion en politique en soutenant publiquement un des multiples candidats en lice.

Ernest Obama a passé une première nuit jeudi en détention provisoire dans les bureaux infectes du Secrétariat d’État à la défense.