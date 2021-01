Martin Ntoungou Mpile : « c’est un quart de finale, c’est un seul match, il faut donc gagner »

« En face, il y a la RDC que nous avons eu à rencontrer plusieurs fois. Nous avons des informations sur cette équipe. A 24h du match, on est prêt à rentrer dans l’arène et à remporter cette rencontre. »

« Au fur et à mesure qu’on a joué, on a apporté des réajustements dans l’effectif. Généralement un joueur ou deux, maximum trois. L’équipe est stable mais par rapport aux matches qui se suivent, on essaie de réajuster quand on estime que tel élément n’a pas donné entièrement satisfaction. »

« C’est positif qu’il y ait l’engouement populaire autour de ce match. Ça signifie plus ou moins le public supporte son équipe. Mais de notre côté, il y a une pression naturelle au niveau de l’entraineur et au niveau du joueurs. Généralement cette pression baisse dès que le coup d’envoi est lancé. La pression se gère au fur et à mesure que les minutes s’égrènent. »