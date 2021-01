Martin Ndtoungou Mpile : « pour les quarts de finale, nous allons préparer la rencontre sereinement »

« Tout d’abord je remercie l’équipe du Burkina Faso qui a présenté une excellente équipe, jouant du beau football. Entre bien jouer et se qualifier je préfère me qualifier au prochain tour que de bien jouer et se voir éliminer. Pour les quarts de finale, nous allons préparer la rencontre sereinement et dans les meilleures conditions pour faire bonne figure. Nous avons eu énormément de problème en première mi-temps face aux offensives du Burkina Faso. En seconde période, nous avons essayer de gérer la rencontre et s’assurer la qualification ».