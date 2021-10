Marseille : Pape Gueye couvre Saliba d’éloges

« Surpris ? Non, parce que c’est quelqu’un que je regardais quand il était à Saint-Étienne. Tout le monde ici le connaissait. Il sait quand prendre un risque et quand ne pas le prendre. C’est un top joueur, quelqu’un qui est à l’écoute, je suis proche de lui. Ça va être un énorme joueur. J’espère pour lui parce qu’il le mérite », a-t-il déclaré en conférence de presse. Rappelons que William Saliba est né le 24 mars 2001 d’une mère camerounaise et d’un père libanais.