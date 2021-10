Lyon : pourquoi Toko Ekambi est indispensable

Dans un podcast de L’Équipe, le journaliste a donné son avis sur l’importance de l’ailier international camerounais, à l’OL : « C’est un joueur très important pour l’organisation des adversaires. Je prends un parallèle, même s’il est vraiment toute proportion gardée parce que leurs niveaux n’ont rien à voir, mais c’est comme le PSG avec ou sans Mbappé. Quand le PSG joue sans Mbappé, les adversaires savent qu’ils peuvent positionner leur bloc beaucoup plus haut, et donc plus gêner le PSG dans les sorties de balle parce qu’ils peuvent laisser plus d’espace dans leur dos », a-t-il confié.

« Toko Ekambi à l’OL, c’est pareil que Mbappé au PSG »

Le joueur empêche selon lui les adversaires de se positionner haut : « Tous les autres Parisiens ne prennent pas la profondeur comme Mbappé. Toko Ekambi à l’OL, c’est un petit peu pareil. Le jour où il n’est pas là, et que l’attaque est composée de Slimani, Shaqiri, Paqueta et Aouar, personne ne fera un appel de 50 mètres dans la profondeur. A ce moment, l’adversaire peut positionner son bloc plus haut et davantage gêner la construction du jeu lyonnais », a-t-il poursuivi. Cette saison, Toko Ekambi a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1. Il a été recruté définitivement pour un montant de 11,5 millions d’euros, plus 4 millions de bonus, lors de l’été 2020.