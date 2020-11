Lundi des Lions Indomptables

Des séquences de passes, du jonglage, quelques exercices de conduite de balle, tandis que l’écran du stade, sans qu’on ne sache trop pourquoi, passe en boucle des actions de l’ex-international brésilien Ronaldinho Gaucho, sous les couleurs du FC Barcelone…

Puis l’équipe se regroupe un moment dans le rond central, formant un cercle avec le staff technique, comme pour une prière ou une méditation collective.

D’autres exercices plus élaborés et plus spécifiques suivront, avec des plots disposés çà et là sur la pelouse, et les gardiens partis s’entraîner dans les buts. Le programme d’hier prévoyait que l’entraînement ne soit ouvert à la presse que 15 minutes. Ce qui a été plus ou moins respecté.

CT apprendra que l’équipe mozambicaine devait atterrir en soirée à Douala ce même 9 novembre. D’autres Lions, bien entendu, restent attendus. Le match retour est prévu le 16 novembre prochain à Maputo.