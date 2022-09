La non-présélection de Fabrice Ondoa a créé la polémique ces derniers jours. Mais ce lundi, le manager-sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song a mis les choses au clair.

Qui de Fabrice Ondoa ou d’André Onana mérite de garder la cage des Lions indomptables ? Le débat est revenu sur la table dès la publication il y a plusieurs jours, de la liste des 36 présélectionnés de Rigobert Song. Face à la presse ce lundi, le manager-sélectionneur n’est pas passer par quatre chemins pour mettre fin à la polémique. « André est le numéro un », a expliqué l’ancien capitaine des Lions indomptables.

A l’entendre, si Fabrice Ondoa ne fait pas partie de son effectif, ce n’est pas parce qu’il aurait été banni de la tanière. « Ondoa fait partie des gardiens de but que nous suivons. Mais à un moment donné, nous devons prendre certaines responsabilités. Il y a le temps. Et il n’y a pas que la Coupe du monde. Nous misons sur la vie de groupe. Il ne faut pas que le groupe soit perturbé », argue Song.

Pour affronter l’Ouzbékistan et la Corée du Sud les 23 et 27 septembre prochain, le technicien a convoqué Dévis Epassy d’AL Abha) et Simon Ngapandouentbu de l’Olympique de Marseille. Et cela ne signifie pas que la porte est fermée aux autres gardiens camerounais. « La porte est ouverte. Mais pour ce qui est de notre liste, les choix ont été fait », tranche Rigobert Song.